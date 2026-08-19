Świat Kradzież i sprzedaż zwłok na czarnym rynku. Uniwersytet Harvarda zgadza się na milionową ugodę Oprac. Kamila Grenczyn |

Uniwersytet Harvarda na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sąd stanowy w Bostonie wstępnie zatwierdził we wtorek ugodę w pozwie zbiorowym. Sprawa dotyczy Cedrica Lodge’a, byłego kierownika kostnicy Harvard Medical School, który pracował tam przez niemal 30 lat. W grudniu 2025 roku sąd federalny skazał go na osiem lat więzienia.

Według prokuratury Lodge od 2018 roku wykradał części ciał - między innymi głowy, twarze, mózgi, skórę i dłonie - przewoził je do swojego domu w New Hampshire, a następnie wraz z żoną sprzedawał. Krewni dawców zarzucili uczelni zaniedbania i przymykanie oczu na proceder, który trwał przez lata.

Pozwy zostały początkowo oddalone, jednak w październiku 2025 roku Sąd Najwyższy stanu Massachusetts powrócił do tej sprawy. Uznał, że rodziny przedstawiły wystarczające podstawy, by zgodzić się z zarzutem, iż Harvard nie dochował należytej staranności w obchodzeniu się z ciałami, których "przerażające i niegodne traktowanie trwało latami".

Do tego zobowiązał się uniwersytet Harvard Medical School

Dziekan do spraw edukacji medycznej Harvard Medical School, Bernard Chang, określił działania Lodge’a jako "odrażające i stanowiące rażącą zdradę wartości społeczności medycznej" uczelni.

W ramach ugody Harvard ma także przekazać rodzinom ofiar oświadczenie potępiające przestępstwa Lodge'a. Jak poinformowała uczelnia, od roku akademickiego 2027/28 ustanowi "coroczne stypendium w formie pomocy finansowej dla studentów medycyny w uznaniu i na cześć wszystkich naszych dawców anatomicznych".

- Mamy nadzieję, że to rozwiązanie sprawi, iż coś takiego nigdy więcej nie spotka żadnej rodziny - powiedział John Morgan, którego kancelaria prawna reprezentowała poszkodowane osoby.

Harvard Medical School (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock