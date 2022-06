Wiceszefowa KE: polska ustawa o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków zawartych w KPO

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova została zapytana w czwartek na Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE o to, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy.

- Nie, nie wypełnia. Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami i jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji już powiedziała - stwierdziła wiceprzewodnicząca KE.

Rzecznik Komisji Europejskiej, proszony przez korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego o komentarz do słów Jourovej, powiedział, że "nie rozpoczęliśmy jeszcze oceny polskich ustaw pod kątem kamieni milowych". - Nie jesteśmy na tym etapie, by dokonywać takiej oceny, to dopiero przed nami. Dziś nie możemy więc powiedzieć, czy przepisy wypełniają kamienie milowe, czy też nie - zaznaczył.