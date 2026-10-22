Świat "Tak nie można traktować ludzi". Zobaczyli, co się dzieje w Ołeszkach Oprac. Kuba Koprzywa |

Ołeszki w obwodzie chersońskim (wideo z 24 września 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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O krytycznej sytuacji w Ołeszkach władze alarmują od tygodni. Miasto leży około cztery kilometry od Chersonia i jest okupowane przez Rosjan od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. W Ołeszkach nie ma prądu ani wody, utrudniony jest dostęp do pożywienia. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a na niebie stale operują rosyjskie drony.

Ołeszki w obwodzie chersońskim Źródło zdjęcia: Reuters

Do okolic miasta dotarła ekipa Sky News. Dziennikarze nie mogli dostać się bezpośrednio do Ołeszek, ale uzyskali wgląd w życie miasta dzięki ukraińskim dronom. Jak przekazali, w miejscowości wciąż przebywa około 2000 dorosłych i 50 dzieci.

"Droga życia i śmierci"

Niektórzy próbują uciec z okupowanego miasta. Sky News wraz z ukraińskimi żołnierzami zaobserwowała dwie kobiety, które próbują wydostać się z Ołeszek na rowerach jedyną możliwą drogą prowadzącą na drugi brzeg Dniepru. Nazywają ją "drogą życia i śmierci", jest zaminowana i pozostaje w zasięgu rosyjskich dronów.

Stacja pokazała, jak ukraińskie bezzałogowce eskortują kobiety. Nagle niedaleko nich pojawił się rosyjski dron, który ostatecznie rozbił się o ziemię. Ukraiński żołnierz wyjaśnił, że najprawdopodobniej został przechwycony bądź zestrzelony.

.Stuart Ramsay and his team join the 11th Brigade in Ukraine, helping the few who try to escape Oleshky - a city under Russian siege - escape. They witness two grandmothers trying to escape through the 'road of death and life' on bikes as a Russian drone heads in their direction.… pic.twitter.com/mVQ4iJNMq4 — Sky News (@SkyNews) October 21, 2026 Rozwiń

Mieszkaniec Ołeszek: ludzie jedzą trawę

Sky News pokazała również rozmowę telefoniczną z jednym z mieszkańców miasta. - Jeśli nie zostaniemy wyzwoleni przed zimą, będzie tu tak strasznie, że ludzie będą umierać z zimna i głodu - mówi.

Zapytany został, czy prawdą jest, że sytuacja w Ołeszkach jest tak zła, że ludzie jedzą trawę. - Tak, ta trawa nazywa się "portulak". Sam gotowałem ją dla moich psów, dlatego są tak chude. Psy i ludzie - wszyscy jedzą tę trawę, gotują ją i jedzą. Osobiście znam osobę, która gotowała ją dla siebie, a takich osób jest znacznie więcej - odparł mieszkaniec Ołeszek.

- Musimy zostać wyzwoleni i musimy zostać wysłuchani - tak nie można traktować ludzi w XXI wieku. To upokorzenie ludzi, po prostu upokorzenie, nie potrafię znaleźć na to innego słowa - mówi łamiącym się głosem.

Sky News pokazała też ujęcia jedynego szpitala w mieście. Jest zniszczony w wyniku walk, praktycznie nie ma w nim lekarstw ani innych środków medycznych. Świadkowie, na których powołuje się stacja, potwierdzają, że w kostnicy znajduje się ponad 30 ciał. Jak twierdzą, są to zwłoki osób zabitych w wyniku aktów przemocy, których dopuścili się rosyjscy żołnierze. Smród w środku jest tak silny, że nie da się wejść do szpitala bez maski.

Brygady działające w tej części Ukrainy poza prowadzeniem działań wojennych próbują dostarczać pomoc mieszkańcom, transportując ją nocą z Chersonia za pomocą dronów. Jeden z ukraińskich żołnierzy stwierdził, że mieszkańcy Ołeszek są "zakładnikami" rosyjskiej armii, stanowią jej "tarczę". - Gdybyśmy wiedzieli, że w mieście nie ma cywilów, zmienilibyśmy naszą taktykę - wyjaśnia w rozmowie ze Sky News.

Negocjacje w sprawie Ołeszek

W poniedziałek ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że Ukraina i Rosja negocjują ewakuację mieszkańców z okupowanego miasta. - Obecnie przystępujemy do uzgadniania ostatnich szczegółów dotyczących zapewnienia wstrzymania ognia i ewakuacji wszystkich chętnych nie tylko z Ołeszek - przekazał. Wyjaśnił, że chodzi o ewakuację ludności również z sąsiednich miejscowości, łącznie około sześciu tysięcy cywilów.

W ubiegłym tygodniu o sytuacji w Ołeszkach rozmawiali telefonicznie papież Leon XIV i przywódca Rosji Władimir Putin. Kreml oświadczył wówczas, że uzgodniono współpracę w tej sprawie. W poniedziałek o sytuacji w okupowanym mieście papież rozmawiał z kolei z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.