Kosowo. Za serbskie tablice 150 euro kary dla kierowców

- Dotąd przerejestrowano 3300 samochodów. Niewykluczone, że osiągniemy liczbę 3400 pojazdów - poinformował w piątek zastępca dyrektora policji w regionie północnym Kosowa Veton Eljshani. - Interes obywateli zmusił nas wcześniej do złożenia wniosku o przedłużenie terminu do ministerstwa spraw wewnętrznych. Nie mamy jednak w tej chwili innych wniosków i właściwie nie ma powodu, by termin ponownie musiał zostać przedłużony - dodał.