"Planując ataki i zabójstwa najważniejszych polityków w państwie, sporządzili listę nazwisk do egzekucji"

Skazani należeli do organizacji "Oko Ludu", którą władze Kosowa określają jako "terrorystyczną". - W marcu 2017 roku podjęli decyzję o rozpoczęciu bezprawnych działań zmierzających do poważnego zdestabilizowania, a nawet zniszczenia politycznych, gospodarczych, konstytucyjnych oraz społecznych struktur Republiki Kosowa - stwierdziła w środę sędzia Naime Krasniqi-Jashanica ogłaszając wyrok wobec oskarżonych. Mężczyźni zostali skazani na kary od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.