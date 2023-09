Uzbrojeni napastnicy zabarykadowali się w klasztorze w Kosowie. Premier: zostali otoczeni

Premier Kosowa Albin Kurti poinformował, że siły bezpieczeństwa jego kraju otoczyły co najmniej 30 uzbrojonych napastników, którzy zabarykadowali się w klasztorze prawosławnym. Jeden z nich został zastrzelony - podała agencja Reutera. Wcześniej w niedzielę Kurti przekazał, że jeden z kosowskich policjantów zginął, a inny doznał obrażeń podczas starcia, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę na północy kraju. Według władz w Prisztinie za atakiem tym stoją Serbowie.

Szef kosowskiego rządu oznajmił, że uzbrojeni mężczyźni zostali otoczeni w klasztorze prawosławnym Banjska (okolice Zvecanu na północy kraju). - Co najmniej 30 żołnierzy lub uzbrojonych funkcjonariuszy policji jest obecnie otoczonych przez nasze siły policyjne w klasztorze Banjska i zachęcamy ich do poddania się - oświadczył Kurti. - To nie są cywile – dodał premier. Jego zdaniem są tam "specjaliści, policja lub wojsko, którzy przebywają w klasztorze i wokół niego".