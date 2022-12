Kolejne barykady na ulicach i coraz ostrzejsza retoryka w Belgradzie i Prisztinie. Napięcie w Kosowie rośnie

czytaj dalej

Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski wraca do Rzymu z piątej misji do Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Zawiózł kolejny transport z pomocą - generatory prądotwórcze i ciepłochronną odzież. - Opowiadałem Ojcu Świętemu, że kiedy przejeżdżałem przez granicę, to w końcu jeden z celników do mnie mówi: "ksiądz to chyba jest z mafii, bo ciągle coś przewozi, a samochód prawie dotyka asfaltu, bo tak był obciążony". Ponieważ generatory są bardzo ciężkie, około 50 kilo, a nawet do 100 kilo ważą te, które przewoziliśmy - wyjaśniał kardynał.