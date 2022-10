Rząd Kosowa wprowadza obowiązek wizowy dla obywateli Rosji

czytaj dalej

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się do propagandowych działań Władimira Putina i ogłoszonej przez niego nielegalnej aneksji czterech obwodów Ukrainy. - To moment kluczowy. Putin zmobilizował setki tysięcy dodatkowych żołnierzy, potrząsa nuklearną groźbą oraz nielegalnie anektuje tereny Ukrainy. Stanowi to najpoważniejszą eskalację od początku tej wojny - powiedział.