Policja w Kosowie zatrzymała rosyjską "dziennikarkę". "Aktywność na rzecz wywiadu Rosji"

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Doszło do niego na autostradzie A4 w kierunku Zagrzebia w sobotę nad ranem. Nie żyje 12 osób, a 32 są ranne, w tym 19 ciężko. Wszystkie ofiary to polscy obywatele. Komendant chorwackiej drogówki przekazał w sobotę wieczorem, że w wypadku zginął kierowca pojazdu. Zapewnił, że śledztwo zostanie zakończone tak szybko, jak to możliwe i zaapelował, by poczekać z wyrokami do jego zakończenia. Rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy jadący przez noc z Polski, zmienili się w Czechach. Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię dla najbliższych osób, które podróżowały polskim autokarem. Jej numer to +385 148 99 414.