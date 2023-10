Prezydent Kosowa: Serbia planuje anektowanie północy kraju

Prezydent Kosowa ostrzega, że Serbia planuje anektowanie północnej części jej kraju. Vjosa Osmani oceniła, że to Rosja dąży do otworzenia nowego frontu przeciwko Zachodowi, by odwrócić uwagę od Ukrainy. - Dlatego Kreml jest zainteresowany wzrostem napięć na Bałkanach - dodała.