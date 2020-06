Prezydent Kosowa odwołuje wizytę w USA po oskarżeniu o zbrodnie wojenne

Biuro kosowskiego prezydenta poinformowało, że Hasim Thaci po przerwaniu podróży do Waszyngtonu powróci w czwartek do Kosowa. W wydanym w środę oświadczeniu prokuratura Specjalnej Izby Sądowej Kosowa (KSC) w Hadze podała, że prezydent Thaci i innych dziewięć osób zostało oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione na Serbach przez albańską partyzantkę w czasie wojny w Kosowie w latach 1998-1999.

"Przeprowadzili tajną kampanię mającą na celu obalenie prawa"

Według prokuratury Thaci i Veseli "przeprowadzili tajną kampanię mającą na celu obalenie prawa, na mocy którego powołano Specjalną Izbę Sądową Kosowa, i utrudniali jej pracę tak, aby nie doszło do postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości". Do tej pory nie doszło do skazania żadnej ze znaczących postaci UCK. Kilku młodszych członków tej partyzantki zostało skazanych przez działający do 2017 roku w Hadze Międzynarodowy Trybunał Karny ds. dawnej Jugosławii i wsadzonych do więzienia za zbrodnie wojenne w Kosowie.