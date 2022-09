Tablice rejestracyjne "jarzmem reżimu Miloszevicia". Premier apeluje do kosowskich Serbów

Premier Kosowa Albin Kurti, zwracając się do zamieszkujących jego kraj Serbów, zaapelował o zmianę tablic rejestracyjnych wydanych przez Belgrad na tablice wydawane przez instytucje kosowskie. - Wydane przez Serbię tablice są pozostałością po reżimie Miloszevicia, zrzućcie to jarzmo - dodał Kurti. Proces wymiany tablic ma potrwać do końca października.