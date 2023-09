Kosowo. Policja wkroczyła do wioski Banjska, szuka osób zaangażowanych w strzelaninę

Jednostki kosowskiej policji w pojazdach opancerzonych wkroczyły do wioski Banjska na północy kraju. Wcześniej w tym miejscu doszło do strzelaniny pomiędzy siłami z Kosowa a etnicznymi Serbami, w której zginęły cztery osoby - podała agencja Reutera.

Do strzelaniny doszło w niedzielę we wsi Banjska. Uzbrojeni mężczyźni zabarykadowali się w miejscowym klasztorze prawosławnym . Późno w nocy policji z Kosowa udało się opanować sytuację po tym, jak troje napastników i jeden policjant zginęli w wyniku wymiany ognia.

Przeszukanie wsi

W poniedziałek kosowska policja zaczęła przeszukiwać wieś, aby upewnić się, że nie ukrywają się w niej zaangażowani w strzelaninę Serbowie. Dwóch rannych trafiło do szpitala, poza terenem klasztoru aresztowano także cztery inne osoby, które oferowały grupie napastników wsparcie. W starciu wzięło udział około 30 Serbów. Przedstawiciele mediów nie mają wstępu do miejscowości.

Policja przejęła pojazdy uzbrojonych napastników, w których odnaleziono arsenał broni palnej różnych kalibrów, materiałów wybuchowych, amunicji i sprzętu logistycznego, w który można by było wyposażyć setki osób - przekazała agencja AP za ministrem spraw wewnętrznych Kosowa Xhelalem Sveczlą.

W czasie patrolowania granicy

Kosowo ogłosiło poniedziałek dniem żałoby po śmierci Bunjaku, flagi na budynkach publicznych w Prisztinie opuszczono do połowy masztu. Premier Albin Kurti oskarżył władze Serbii o finansowanie i wysyłanie uzbrojonych ludzi do Kosowa. Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zaprzecza zarzutom o podżeganie do przemocy.