Kolejny europejski kraj może zalegalizować związki osób tej samej płci

W Kosowie toczy się dyskusja na temat legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci. Mimo zapowiedzi premiera nic nie wskazuje na to, by parlament zagłosował nad zmianą prawa jeszcze w tym miesiącu. Premier próbuje przekonać opozycję do głosowania za. Stawką ma być obietnica rozpisania przedterminowych wyborów.

Jak podaje agencja Reutera, nie jest jasne, kiedy w kosowskim parlamencie odbędzie się głosowanie nad zmianą prawa, ale z zapowiedzi premiera Albina Kurtiego wynika, że "nastąpi to wkrótce". - Kosowo dołoży wszelkich starań, aby wkrótce stać się drugim po Czarnogórze krajem Bałkanów Zachodnich, który gwarantuje swoim obywatelom prawo do związków partnerskich osób tej samej płci. Będziemy ciężko pracować, aby to osiągnąć w najbliższej przyszłości - mówił Kurti portalowi Euractiv w kwietniu, dodając, że do zmiany w prawie może dojść już w maju.