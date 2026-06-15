Świat Byli policjanci podejrzani o udział w masakrze na cywilach w Kosowie w 1999 roku Oprac. Michał Malinowski |

Serbski zbrodniarz wojenny z Kosowa może odbywać karę w Polsce (nagranie z 2014 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: LOUISA GOULIAMAKI/EPA/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Osoby te zostały zidentyfikowane jako należące do jednostek specjalnych serbskiej policji w momencie, gdy brały udział w operacji 5 stycznia 1999 roku w Raczaku – powiedział prokurator Ilir Morina.

To drugie śledztwo wszczęte przez kosowski wymiar sprawiedliwości w sprawie masakry w Raczaku. Wstępne przesłuchanie w procesie 21 Serbów oskarżonych o udział w egzekucjach, w tym byłych wysokich rangą funkcjonariuszy serbskiej policji, zaplanowano na 20 lipca.

Akt oskarżenia w pierwszym śledztwie w sprawie masakr w Raczaku, z którym zapoznała się agencja AFP, dotyczy 21 byłych żołnierzy serbskiej armii i policjantów oskarżonych o morderstwa, tortury, nieludzkie traktowanie, niszczenie mienia i deportację albańskich cywilów z Kosowa.

Wśród osób oskarżonych znajdują się były szef serbskiej policji Obrad Stevanović i były szef wywiadu Rade Marković, a także dwóch generałów i dwóch pułkowników. Ponieważ 21 oskarżonych jest zbiegami, prokuratorzy z Kosowa zwrócili się o przeprowadzenie procesu zaocznego.

Zgodnie z aktem oskarżenia, podczas operacji w Raczaku bestialsko zamordowano 42 kosowskich cywilów w różnym wieku i płci.

Policjant w meczecie we wsi Raczak, gdzie doszło do zbrodni na cywilach Źródło zdjęcia: LOUISA GOULIAMAKI/EPA/PAP

Kosowo. Masakra na ludności cywilnej

Masakra ta była jedną z najpoważniejszych zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas wojny w Kosowie w latach 1998-1999. Stała się punktem zwrotnym w konflikcie, oburzyła kraje zachodnie i zapoczątkowała bombardowania NATO przeciwko siłom ówczesnego serbskiego przywódcy, Slobodana Miloszevicia.

Akcja zakończyła się wycofaniem wojsk serbskich z Kosowa, utworzeniem misji ONZ na tym terytorium i ostatecznie ogłoszeniem niepodległości kraju w 2008 roku. Jednak Belgrad nadal nie uznaje tej niepodległości.

W konflikcie w Kosowie zginęło ponad 13 tysięcy osób.