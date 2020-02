Siedział w serbskim więzieniu, teraz pokieruje kosowskim rządem

Dialog w martwym punkcie

Proces normalizacji stosunków z Serbią utknął w martwym punkcie, gdy poprzedni rząd ustanowił 100 proc. cła na serbskie towary. W ciągu ostatnich dwóch tygodni zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska, wysłały przedstawicieli do Prisztiny i Belgradu, wzywając oba kraje do wznowienia dialogu.

Zaznaczył jednak, że 100-procentowe cła na towary serbskie nie zostaną zniesione, ale zastąpione zasadą wzajemności, co według Associated Press było odniesieniem do wprowadzenia w życie 33 umów podpisanych między tymi dwoma krajami od 2011 roku. - Z Serbią wrócimy do pełnej wzajemności handlowej, gospodarczej i politycznej - powiedział, nie podając dalszych szczegółów.