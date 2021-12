Tajemnicza dziura w statku kosmicznym i spór na linii Roscosmos-NASA. Rosjanie oskarżają amerykańską astronautkę o sabotaż

Rosyjskie dochodzenie w sprawie dziury

Amerykański portal naukowy Ars Technica wskazuje, że choć ostatecznie dziura nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jej wykrycie było kompromitujące dla Roscosmosu. Jak pisze magazyn, śledztwo, wszczęte przez rosyjską agencję, szybko wykluczyło, by przyczyną usterki było uderzenie mikrometeorytu. Niektóre rosyjskie media spekulowały, że dziura była wynikiem wady produkcyjnej statku. Z czasem pod lupę wzięto amerykańską astronautkę NASA Serenę Aunon-Cancellor, która przyleciała na ISS na pokładzie wspomnianego Sojuza MS-09 w czerwcu 2018 roku. Rosyjska agencja informacyjna TASS jako pierwsza podała, że to Amerykanka jest obwiniana przez Rosjan za pojawienie się dziury.

Dyrektor Roscosmosu Dmitrij Rogozin powiedział rosyjskim mediom w 2019 roku, że agencja "rozważa wszystkie teorie". - Ta o uderzeniu meteorytu została odrzucona, ponieważ kadłub statku kosmicznego został ewidentnie uszkodzony od wewnątrz. Jest jednak za wcześnie, by przesądzać, co się wydarzyło - mówił. - To (dziura - red.) zostało zrobione ludzką ręką. Na powierzchni ściany są ślady wiertła. Nie wykluczamy żadnego scenariusza - oświadczył Rogozin.

NASA broni swojej astronautki

Bridenstine odniósł się do sprawy we wrześniu 2019 roku na konferencji prasowej w Houston. - (Rosjanie - red.) nic mi nie powiedzieli. Nie chcę, żeby jedna rzecz wpłynęła negatywnie na nasze relacje, ale jest to oczywiście niedopuszczalne, by na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej były dziury - oświadczył wówczas szef NASA.