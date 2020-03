"Kościół nie boi się historii". Po 14 latach przygotowań otworzyli archiwa z okresu pontyfikatu Piusa XII

Tysiące dokumentów z lat 1939-1958, gdy głową Kościoła katolickiego był Pius XII, zostało udostępnionych dla badaczy. - Kościół podchodzi do ich ocen z pewnością, że rozumiana jest natura jego działań – zapewnił przed otwarciem tajnego archiwum portugalski kardynał Jose Tolentino de Mendonca, bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego.

Poniedziałek to historyczny, długo oczekiwany dzień w Watykanie - na mocy decyzji papieża Franciszka otwarte zostały tajne dotychczas archiwa dotyczące pontyfikatu Piusa XII, który stał na czele Kościoła katolickiego w latach 1939-1958.

Zainteresowanie tysiącami dokumentów wyrazili badacze z całego świata, zgłaszając chęć uzyskania wglądu. Miejsca zostały zarezerwowane do czerwca. Codziennie będzie tam wpuszczanych około 60 osób.

Archiwa mają przynieść odpowiedź na najważniejsze pytanie o to, jakie działania podejmował Eugenio Pacelli, czyli papież Pius XII w latach II wojny światowej w obliczu Holokaustu i czy zrobił wystarczająco wiele w obronie Żydów. Jeden z najbardziej bolesnych i podnoszonych w tej dyskusji tematów to wydarzenia z października 1943 roku, gdy Niemcy przeprowadzili łapankę w rzymskim getcie i aresztowali ponad 1000 osób. Pociąg, w którym zamknięto wszystkich, dwa dni stał na stacji w Wiecznym Mieście, zanim odjechał do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Papież milczał w ciągu tych dni.