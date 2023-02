Kościół Anglii rozważy użycie neutralnych pod względem płci słów na określenie Boga

Według biskupa Litchfield wiosną tego roku Kościół Anglii rozważy wprowadzenie neutralnych płciowo słów na określenie Boga. Sprawą zająć ma się specjalnie powołana do tego komisja. Najpierw konieczne będzie jednak uzyskanie zatwierdzenia ze strony synodu.

Ks. dr Michael Ipgrave, biskup Litchfield i wiceprzewodniczący komisji liturgicznej odpowiedzialnej za tę kwestię, twierdzi że wspólnota już od kilku lat "bada kwestię użycia neutralnego płciowo języka w odniesieniu do Boga". Jak wyjaśnił, dyskusje na ten temat doprowadziły do powstania, zaplanowanego na wiosnę tego roku, nowego projektu, który zajmie się rozważeniem potencjalnego wprowadzenia zmian. Szczegóły inicjatywy nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.