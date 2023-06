Zabójstwo Polki na Kos. Media o nagraniu i zmianie zeznań

Początkowo współlokator 32-letniego Banglijczyka podejrzanego o zabójstwo Polki twierdził, że kiedy wrócił w poniedziałek 12 czerwca o godzinie 22.10 do domu, nie spotkał ani swojego współlokatora, ani Anastazji. Kamera przemysłowa zarejestrowała jednak, że wchodzili oni do domu o godzinie 20.38 - zwraca uwagę grecki portal Proto Thema.

Zmiana w zeznaniach głównego świadka

Według informacji przekazanych przez grecki portal Pakistańczyk zeznał, że kiedy wrócił do domu w poniedziałek, zastał w nim współlokatora i dziewczynę, którzy pili piwo. Następnie około godziny 23 miał słyszeć, jak odjeżdżają na motorze.

Początkowo Pakistańczyk twierdził, że jego współlokator miał wrócić do domu we wtorek rano, brudny i w zabłoconych butach. Jak piszą media, przesłuchiwany Pakistańczyk w środę nie wspomniał, czy spotkał go po jego powrocie, ale jedynie, że dwukrotnie - około godziny 1, a następnie 2 nad ranem - budził się, a jego jeszcze nie było.