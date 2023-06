Zabójstwo Polki na Kos. Greckie media piszą o wyniku badań kryminalistycznych

Greccy śledczy zdecydowali o postawieniu 32-letniemu mężczyźnie zarzutu zabójstwa Polki na greckiej wyspie Kos - podają greckie media. Według nich umożliwiły to wyniki badań kryminalistycznych, czyli analiza odcisków palców, śladów DNA oraz danych z telefonu komórkowego. Grecki lekarz medycyny sądowej Dimitris Galenteris ocenił, że w zbrodnię mogło być jednak zaangażowanych więcej osób.

Do decyzji o postawieniu 32-letniemu Banglijczykowi zarzutu zabójstwa doprowadziły wyniki dochodzenia kryminalistycznego przekazane organom ścigania. Dotychczasowy przebieg śledztwa wskazuje na to, że sprawca zamordował Anastazję, a następnie próbował zakopać jej ciało na podmokłym terenie - pisze portal Athens Voice.

Usunął zdjęcia i zapisy rozmów z telefonu Polki

Mimo że dane z komórki mogłyby pomóc w śledztwie, tożsamość zabójcy zostanie ujawniona w wyniku testów laboratoryjnych, ponieważ na paznokciach Polki odnaleziono DNA, które najprawdopodobniej należy do jej oprawcy - przekazała policja.

Współlokator zmienił zeznania

Początkowo współlokator twierdził, że kiedy wrócił w poniedziałek 12 czerwca o godzinie 22.10 do domu, nie spotkał ani swojego współlokatora, ani Anastazji. Kamera przemysłowa zarejestrowała jednak, że wchodzili oni do domu o godzinie 20.38 - zwrócił uwagę grecki portal Proto Thema.

Według informacji przekazanych przez grecki portal współlokator zeznał, że kiedy wrócił do domu w poniedziałek, zastał w nim współlokatora i dziewczynę, którzy pili piwo. Następnie około godziny 23 miał słyszeć, jak odjeżdżają na motorze.

Początkowo twierdził, że jego współlokator miał wrócić do domu we wtorek rano, brudny i w zabłoconych butach. Jak podały media, przesłuchiwany współlokator w środę nie wspomniał, czy spotkał go po jego powrocie, ale jedynie, że dwukrotnie - około godziny 1, a następnie 2 nad ranem - budził się, a jego jeszcze nie było.