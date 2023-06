Polka zabita na greckiej wyspie Kos. Media: śledczy mają nowe nagranie, które burzy wersję wydarzeń oskarżonego

Śledczy mają nowe nagranie

Oskarżony zeznał, że zabrał 27-letnią Polkę w miejsce, gdzie była umówiona ze swoim chłopakiem, a zaraz po tym wrócił do domu i poszedł spać. Na nagraniu, które opisuje CNN widać, że 32-latek rzeczywiście wrócił do domu, ale wyszedł z niego trzy minuty później.

Śledczy twierdzą - pisze portal - że oskarżony wrócił do domu, by zabrać stamtąd przedmioty, których użył później do ukrycia ciała. To miałoby potwierdzać przedstawioną przez śledczych wersję, która zakłada, że Anastazja zginęła poza domem, blisko bagna, na którym potem odnaleziono zwłoki.