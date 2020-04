Ma ponad sto lat i właśnie pokonała koronawirusa. "Nie mogę się doczekać, by zobaczyć rodzinę"

106-latka z Birmingham trafiła do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc w połowie marca. Testy wykazały jednak, że jest zakażona koronawirusem.

Po trzech tygodniach spędzonych w szpitalu jej stan zdrowia w ostatnich dniach znacznie się polepszył. Jak podają media oraz lokalny oddział NHS kobieta "została całkiem wyleczona i we wtorek opuściła szpital".

- Czuję się niezwykle szczęśliwa, że udało mi się pokonać wirusa. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć moją rodzinę - mówiła przed opuszczeniem placówki.

Sandwell and West Birmingham NHS Trust

Connie Titchen to najstarsza Brytyjka, która pokonała COVID-19

Najstarsza Brytyjska, która wygrała z COVID-19

- Myślę, że jej sekretem jest to, że od zawsze była bardzo aktywna fizycznie. Uwielbiała tańczyć, jeździć na rowerze i grać w golfa. W grudniu przechodziła operację biodra, a po 30 dniach mogła już znów sama chodzić. Jest niesamowita i wiem, że cała rodzina nie może się doczekać, by ją zobaczyć - mówiła cytowana przez agencję Reutera wnuczka Titchen, Alex Jones.

Przeżyli dwie wojny, pokonali wirusa

Tego samego dnia szpital w Doncaster w północnej Anglii opuścił 99-letni weteran II wojny światowej Albert Chambers. - Niewiele można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Doceniam wszystko, co dla mnie zrobiliście. Nie ma niczego, co moglibyście zrobić lepiej - dziękował na pożegnanie personelowi pielęgniarskiemu.

W drugiej połowie marca koronawirusa pokonał 98-letni Jack Bowden z Boltonu koło Manchesteru. Jego przypadek zasługuje na uwagę nie tylko z racji wieku, ale także szybkości powrotu do zdrowia. Test potwierdzający obecność koronawirusa został przeprowadzony 18 marca, a już 21 marca wypisano mężczyznę ze szpitala.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W ciągu doby kolejnych 761 osób zmarło w Wielkiej Brytanii w związku z zakażeniem koronawirusem, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 12868 - poinformowało ministerstwo zdrowia. Bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin.

Jest on nieco niższy niż ten podany we wtorek, gdy poinformowano o 778 zmarłych. To zarazem czwarty z kolei dzień, w którym liczba zmarłych jest niższa niż 800, podczas gdy w poprzednich czterech dniach albo przekraczała 900, albo - raz - była bardzo blisko tego.