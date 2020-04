"Białoruś wchodzi w nową fazę. Sytuacja wywołuje zaniepokojenie". Eksperci WHO ostrzegają

- Widzimy wzrost liczby infekcji. Jeśli spojrzeć na krzywą wzrostu, to jest dość stroma, idzie ostro do góry. Potrzebne są dodatkowe działania, żeby spłaszczyć krzywą zachorowań - dodał.

"Kwarantanna nie jest celem samym w sobie"

Od wtorku trzej eksperci WHO przebywali na Białorusi na zaproszenie władz, by ocenić ich przygotowanie i walkę z koronawirusem. Oprócz Mińska udali się między innymi do Witebska, gdzie odnotowano największą po stolicy liczbę zakażeń.

O'Connor mówił między innymi, że dodatkowe rekomendacje WHO nie oznaczają, że "koniecznie ma to być kwarantanna czy godzina policyjna". Najważniejsza rekomendacja - podkreślił - to przede wszystkim zakaz imprez masowych. Konieczne jest też współdziałanie ze społeczeństwem, by obywatele byli dobrze poinformowani, świadomi swojej odpowiedzialności i konsekwencji swoich działań - dodał.