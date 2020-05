Koronawirus uderza w dziennikarzy. "Tragedia dziesiątek tysięcy ofiar zmienia system wartości"

Bez włoskich dziennikarzy obywatele nie dowiedzieliby się, że do domów opieki byli wywożeni pacjenci, którzy nie mieścili się w szpitalach. Nie wiedzieliby, jak wygląda zakażenie koronawirusem i jak wyglądają płuca osoby chorej. Nie poznaliby z bliska poświęcenia i desperacji lekarzy. Dziennikarka "Polska i świat" Maria Mikołajewska w swoim vlogu pokazuje, że włoscy reporterzy stoją obok lekarzy na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i podobnie jak medycy, ryzykują zdrowiem.

Włoskie media cechuje charakterystyczny język i forma. Bogactwo językowe tamtejszych artykułów i dodawanie do relacji opisów pełnych emocji i uczuć w pełni oddaje narodowy temperament. W tym roku - przez pandemię koronawirusa - praca włoskich dziennikarzy gwałtownie się zmieniła. Tematy, które muszą relacjonować, dotyczą także ich samych, ich rodziny i przyjaciół.

- To wszystko podniszczyło nam psychikę. Jesteśmy bardzo zmęczeni – mówi dziennikarka jednego z największych włoskich dzienników "La Stampa" Lidia Catalano w rozmowie z reporterką programu "Polska i świat". Catalano zazwyczaj pisze o zdrowiu, dlatego była na każdym briefingu prezydenta Piemontu, kiedy ogłaszał najnowsze informacje o koronawirusie. Kiedy Alberto Cirio ogłosił, że jest zakażony koronawirusem, przeżyła moment strachu.

"Lekarze zwlekali z przyjęciem go do szpitala, a gdy tam pojechał, było za późno"

Osobistą tragedię przeżył też Sacha Biazzo, szef zespołu reporterów śledczych włoskiego portalu Fanpage. – Zawsze komentował, że mieszkając w Mediolanie, do każdego reportażu musi gdzieś wyjeżdżać, bo w Lombardii nic się nie dzieje – mówi Maria Mikołajewska. Teraz, kiedy jego reporterzy znaleźli się w centrum wydarzeń, tak samo jak lekarze wyprowadzili się z domów i poddali się samoizolacji, żeby dokumentować pandemię COVID-19 we Włoszech. Kilka dni temu odbyła się premiera ich filmu dokumentalnego.

- Wśród nas było wielu zakażonych. Kolega, który relacjonował z czerwonej strefy w Codogno zakaził się. Miał wszystkie objawy, ale nikt go nie zbadał. Przez dwa tygodnie był w domu. Operator kamery, który pracował z nami w Lombardii zmarł. Osobiście przeżyłem śmierć lokalnego społecznika z mojego rodzinnego miasta na południu Włoch – mówi Sacha Biazzo. – Lekarze zwlekali z przyjęciem go do szpitala, a gdy tam pojechał, było za późno – dodaje.