Szybko rośnie liczba zakażeń w Niemczech. Dramatyczne prognozy dla Włoch

Niemieckie władze zdrowotne zgłosiły w ostatniej dobie 36 552 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował w niedzielę Instytut imienia Roberta Kocha (RKI). To prawie trzy razy więcej niż tydzień temu. Z kolei we Włoszech obecnie zakażonych jest około dwóch milionów osób, a liczba zakażeń rośnie w sposób lawinowy. W przyszłym tygodniu może to być około 400 tysięcy przypadków dziennie - taką prognozę przedstawił fizyk Giorgio Sestili.