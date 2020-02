Mikrobiolog: koronawirus mógł powstać w chińskim laboratorium

Mojica, którego nazwisko pojawiało się w przeszłości wśród kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż "koronawirus został wyniesiony" poza chińskie laboratorium.

- Pochodziły one szczególnie ze strony amerykańskich ośrodków naukowych, które wskazywały na brak w tej (jednostce badawczej - red.) niektórych elementów zapewniających bezpieczeństwo - dodał Mojica.

Francisco Mojica zaznaczył, że nie jest on jedyną osobą, która uważa, że istnieje "dziwny zbieg okoliczności między pojawieniem się w Wuhan groźnego i rzadkiego wirusa, a działającym w tym mieście laboratorium badającym patogenne wirusy".

Koronawirus z Wuhanu

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa 2019-nCoV Wuhan powodującego groźne zapaleniu płuc, wzrosła do 258 - poinformowała w w nocy z piątku na sobotę komisja zdrowia chińskiej prowincji Hubei, będącej centrum rozprzestrzeniania się wirusa.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów Chin, a także do ponad 20 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.