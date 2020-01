"To Chinka, ona nas zarazi" i "żółty alarm". Azjaci odpowiadają hasłem: "Nie jestem wirusem"

"Mężczyzna powiedział, żebym założyła maskę", "Jest tu Chinka, ona nas zarazi". Takie historie przytaczają przebywający we Francji Azjaci, skarżąc się na uprzedzenia, z jakimi spotykają się w związku ze strachem przed koronawirusem. Swoje relacje w mediach społecznościowych opatrują hastagiem #JeNeSuisPasUnVirus, czyli "nie jestem wirusem".

We Francji do środy odnotowano cztery potwierdzone przypadki koronawirusa. Kraj ten planuje wysłać w czwartek samolot do Wuhan - miasta w Chinach, gdzie początkowo pojawił się wirus - aby ewakuować około 250 osób - Francuzów i innych obywateli Unii Europejskiej.