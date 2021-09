YouTube zablokuje wszystkie materiały zawierające treści antyszczepionkowe

YouTube będzie blokować treści antyszczepionkowe

Serwis należący do giganta technologicznego Alphabet Inc. zapowiedział zablokowanie materiałów, w których padają stwierdzenia, że szczepionki są niebezpieczne, powodują długotrwałe problemy zdrowotne lub nie są skuteczne, a także takich, w których pojawiają się błędne informacje na temat substancji zawartych w preparatach.

Treści antyszczepionkowe. Giganci krytykowani

Dziennikarze agencji Reutera z kolei zauważyli, że YouTube i inni giganci technologiczni, tacy jak Facebook i Twitter , byli krytykowani za to, że nie robią wystarczająco dużo, aby powstrzymać rozpowszechnianie w swoich serwisach fałszywych informacji na temat zdrowia.

We wtorek niemieckojęzyczne kanały rosyjskiego nadawcy RT zostały usunięte z YouTube, ponieważ - jak poinformowała firma - naruszyły politykę dotyczącą dezinformacji na temat COVID-19. Rosja następnego dnia nazwała ten ruch "bezprecedensową agresją informacyjną" i zagroziła zablokowaniem YouTube.

Czwarta fala koronawirusa "to fala osób niezaszczepionych"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w tym miesiącu wymieniał, że największe obłożenie łóżek występuje w województwach, gdzie jest najmniej szczepień. - Liczymy, że te niepokojące niestety wyniki wpłyną na świadomość większości społeczeństwa, które pójdzie się szczepić. Powinny im te trzy województwa, z największym obłożeniem łóżek i z najwyższymi zakażeniami, uzmysłowić, że covid puka do naszych drzwi i zapuka do nas, jeżeli się nie zaszczepimy - przestrzegał.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska także w tym miesiącu zwracał uwagę, że "praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły". - Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – powiedział.