190 tysięcy widzów. Rekordowa oglądalność mszy świętych w hiszpańskiej telewizji

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Hiszpanii doprowadziło do rekordowego zainteresowania oglądaniem mszy świętych w telewizji. Oczekuje się, że wraz z dyspensą na udział w niedzielnej liturgii, wydanej przez biskupów kilku diecezji, liczba widzów będzie rosnąć.

W Hiszpanii od czwartkowego do piątkowego popołudnia liczba zgonów po zakażeniu koronawirusem wzrosła o 36 do łącznie 120. Z kolei liczba zakażeń zwiększyła się do ponad 4200.