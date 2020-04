Pensjonariusze domów opieki "mogą stanowić nawet połowę wszystkich ofiar śmiertelnych"

W niektórych europejskich krajach około połowa wszystkich zgonów po zakażeniu koronawirusem ma miejsce w domach opieki - wynika z danych zebranych przez naukowców z London School of Economics. Według brytyjskich mediów, może to oznaczać, że podawane codziennie przez rząd Wielkiej Brytanii bilanse ofiar są niedoszacowane, ze względu na to, że obejmują jedynie pacjentów znajdujących się w szpitalach, u których zakażenia potwierdzono testami.

Jak tłumaczy BBC, dane o ofiarach śmiertelnych COVID-19 podawane przez brytyjski rząd uwzględniają jedynie osoby, które przed śmiercią uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ponadto dla Anglii i Irlandii Północnej kolejnym obostrzeniem jest także to, że muszą to być pacjenci, którzy zmarli w szpitalu. Do 3 kwietnia było to ponad 3600 takich przypadków.