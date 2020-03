Około 100 Polaków na pokładzie. Wycieczkowiec niewpuszczony do kilku portów w Azji

Jak wynika z oświadczenia Polviet Travel, statek Costa Fortuna nie został w piątek wpuszczony do portu Phuket w Tajlandii. "Otrzymaliśmy informację od przebywających na statku polskich Tour Liderów (z biur w Polsce), że przyczyną niewpuszczenia statku do portu była obecność Włochów na pokładzie" - czytamy w oświadczeniu firmy.

Niewpuszczeni do kolejnych portów

Statek został przekierowany do portu George Town na malajskiej wyspie Penang - miał tam przybyć w sobotę, ale biuro podróży otrzymało informację, że statek nie zostanie wpuszczony do portów malajskich (oprócz George Town jest to port Klang obok Kuala Lumpur). Statek ma zostać przekierowany bezpośrednio do Singapuru, gdzie powinien dotrzeć w niedzielę w godzinach popołudniowych.