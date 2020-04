Przez 76 dni było odcięte od świata. Wuhan powoli wraca do życia

Chińskie miasto Wuhan przez 76 dni było odcięte od świata. Po ponad dwóch miesiącach na pustych ulicach wreszcie pojawili się ludzie. Otworzyły się sklepy, kawiarnie, restauracje i kina. Parki wypełniły się spacerowiczami. Autobusy wyjechały z zajezdni. Miasto, które stało się epicentrum pandemii COVID-19, powoli wraca do życia.

23 stycznia Wuhan zostało zamknięte, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ulice 11-milionowego miasta, na co dzień tętniące życiem, z dnia na dzień całkowicie opustoszały. W następstwie bezwarunkowej społecznej izolacji wiele rodzin zostało rozdzielonych. Na to, by znów móc się zobaczyć, musieli czekać 76 dni.