"Tacy jak my się nie poddają!" zawodzą kibice na stadionach, teraz tysiące gardeł na balkonach. O czym śpiewają izolowani Włosi?

Chcą pokonać koronawirusa i wrócić do swoich uścisków. "Tacy jak my się nie poddają!" - wykrzykują setki gardeł. "Jeśli jutro ma nie nadejść, obejmij mnie dziś mocno" - wyśpiewują dziesiątki głosów. I hymn narodowy śpiewają. Włosi, w sieci umawiają się na 18, wychodzą na balkony, i pustymi ulicami Palermo, Turynu, Neapolu niosą się arie operowe i ballady. We Florencji ludzie klaskali. - To był wzruszający aplauz dla lekarzy i pielęgniarek, którzy o nas walczą - mówi nam Daniele.

We Florencji już na początku tygodnia sąsiedzi umówili się, że spotkają się o tej samej godzinie na balkonach i wspólnie, symbolicznie podziękują włoskiej służbie zdrowia. - Wyszliśmy na zewnątrz i zaczęliśmy klaskać. To był długi, wzruszający aplauz, według nas należy się wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, którzy nieustannie dla nas ciężko pracują - mówi tvn24.pl 35-letni Daniele Franco, który mieszka tam od urodzenia.

Mieszkańcy wielu miast zapowiadają, że będą spotykać się tak regularnie PAP/EPA, Ciro Fusco

- W innych miastach dzieją się podobne rzeczy, ludzie chcą po prostu wspólnie podnosić się na duchu. Wychodzą na balkony i grają, śpiewają, mają ze sobą garnki i pokrywki. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy pamiętali, że żyjemy osobno, ale kiedy trzeba potrafimy zjednoczyć się w tej samej sprawie. Chcemy pokonać tego wirusa i wrócić już do naszych uścisków - mówi 35-letni Daniele Franco, który od urodzenia mieszka we Florencji.

W spotkaniach pomaga im ciasna infrastruktura, przeszkadza - w zasadzie nic. Pcha ich do tego natura, pragnienie bycia razem. - Oczywiście, że mamy potrzebę spotkań towarzyskich. Włoch musi wyjść, socjalizować się, wspólne kolacje i drinki to normalna sprawa, część rutyny nawet w tygodniu, kiedy pracujemy - opowiada Daniele.

Pustymi ulicami niesie się hymn narodowy , arie operowe i disco

Najczęstszą melodią, jaką miasta wybierały przez ostatnie dni, był hymn państwowy Włoch - Il Canto degli Italiani – "Pieśń Włochów". Chociaż nie każdy zna wszystkie zwrotki, pierwsze dwie przychodzą większości z łatwością. Tu w południowym Salerno, w regionie Kampania:

i w Rzymie:

Niektórzy mieszkańcy stolicy przygotowali imponujące zestawy nagłaśniające:

W wielu nagraniach da się usłyszeć słowa "la gente come noi non molla mai", czyli "tacy jak my się nie poddają". To słowa utworu o tym samym tytule, który bardzo często powtarzają kibice piłki nożnej, w zależności od stadionowych potrzeb intonują ją nieco szybciej i powtarzają wybrane słowa. Ale Włosi śpiewają to też w sytuacjach, kiedy chcą podkreślić, jak są z siebie dumni. Tu nagranie z czwartku:

Zawsze, także w tych okolicznościach dobrze sprawdzają się też ballady. Ta z Neapolu, to piosenka "Abbracciame", czyli "Obejmij mnie". "Jeśli jutro ma nie nadejść, obejmij mnie dziś mocno" brzmią słowa hymnu zakochanych:

Nie mogło zabraknąć tradycyjnej partyzanckiej "Bella Ciao", na nagraniu z Rzymu:

I równie znanego, ale bardziej rozrywkowego "Pozwólcie mi śpiewać!", czyli "Lasciatemi cantare", prosto z Kalabrii:

W jednej z dzielnic Neapolu sąsiedzi postawili na taniec. Kto ma, zabiera ze sobą tamburyno, garnki, gitary. Śpiewacy proponują arie, początkujący DJe swoje kompozycje miksowane na żywo z konsolet, inni po prostu wystawiają głośnik podłączony do telefonu z ulubioną playlistą.

Florencki Maurizio Marchini, tenor operowy wykonujący "Nessun dorma", "Nikt nie śpi", z opery Giacomo Pucciniego:

I inna śpiewaczka, w północnym Turynie:

Kiedy młodsi nagrywają zabawę smartfonem, starsi się bawią. Tu nagranie pełnej werwy sąsiadki z Neapolu:

Śpiewy i tańce działają jak lawina, kiedy jeden sąsiad zaczyna, ciężko usiedzieć w domu. Kolejni wychodzą z zamknięcia, co widać znów w Neapolu:

W Mediolanie bawiono się w klimacie zbliżonym do italodisco:

A w sycylijskim Palermo w rytm skocznego popu:

Czas umilają też muzycy, którzy osobiście grają na instrumentach, tak jak mieszkaniec Trapani (też Sycylia):

Kary za wyjście z domu

Rząd Giuseppe Contego ogłosił w środę, że przeznacza na walkę z koronawirusem 25 miliardów euro. Liczba zakażonych we Włoszech przekroczyła 17,5 tysiąca. Ponad 1200 osób zmarło, ponad 1400 uznaje się za wyleczonych.

Na mocy obowiązującego od wtorku dekretu rządu w sprawie kroków w ramach walki z epidemią koronawirusa w całym kraju można przemieszczać się wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych pracą, zdrowiem lub innymi potrzebami takimi, jak zrobienie zakupów. Za złamanie tych przepisów grozi kara do 206 euro lub trzymiesięczny areszt.

"Wszystko będzie dobrze" na transparencie domowej roboty PAP/EPA, Ciro Fusco

