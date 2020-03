Zmalała liczba zakażeń i zgonów we Włoszech. "To sygnał"

Obrona Cywilna ogłosiła, że do 5476 wzrosła w niedzielę liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem we Włoszech. W ciągu ostatniej doby zanotowano 651 zgonów. To wyraźnie mniej niż w sobotę, gdy zmarło prawie 800 osób. Pojawiła się nadzieja na poprawę sytuacji.

Obecnie zakażonych jest łącznie ponad 46 tysięcy ludzi w kraju. To wzrost od soboty o prawie 4 tysiące nowych przypadków. Tu także odnotowano spadek, bo w sobotę liczba chorych wzrosła o ponad 4800. Spadła liczba zakażeń w epicentrach epidemii, czyli w Bergamo i w Brescii w Lombardii.

"Nie można obniżać czujności"

Na oddziałach intensywnej terapii we włoskich szpitalach przebywa około 3 tys. chorych. Rośnie liczba wyleczonych od początku kryzysu epidemiologicznego - obecnie jest ich już ponad 7 tysięcy. Dotychczas potwierdzono 59 tysięcy przypadków zakażeń. Szef włoskiej Obrony Cywilnej, komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli oświadczył na konferencji prasowej w Rzymie, że spada liczba notowanych zgonów i nowych zakażeń. Wyraził nadzieję, że ten trend zostanie potwierdzony. Zastrzegł, że "nie można obniżać czujności, trzeba utrzymać zastosowane środki i przestrzegać zaleceń rządu". Odnosząc się do najnowszego bilansu, prezes Rady Służby Zdrowia profesor Franco Locatelli powiedział: - Nie chcemy ulegać łatwemu entuzjazmowi ani lekceważyć tendencji, ale jest to sygnał, że zaczyna się zbliżać moment, gdy można będzie dostrzec namacalne rezultaty podjętych kroków na rzecz zahamowania wirusa.

"Pacjenci powyżej 70 lat płacą najwyższą cenę"

Locatelli wyraził przekonanie, że przyszły tydzień będzie kluczowy, bo należy oczekiwać rezultatów restrykcyjnych środków wprowadzonych przez władze 11 marca. - Oczekujemy, że zobaczymy sygnał świadczący o odwróceniu tendencji - dodał.

Locatelli mówił dziennikarzom, że "pacjenci w wieku powyżej 70 lat płacą najwyższą cenę" podczas obecnej epidemii. Podkreślił, że najwięcej zgonów notuje się w trzech regionach: Lombardii, Piemoncie i w Emilii-Romanii. - Ja sam jestem z okolic Bergamo i przeżywam dramat widząc, co dzieje się w mojej prowincji - wyznał.

Włochy zanotowały najwięcej zakażeń w Europie EPA/NICOLA FOSSELLA/PAP

Włoski profesor przedstawił następnie statystykę wskazującą, że wśród pacjentów z koronawirusem do 20. roku życia nie zanotowano we Włoszech ani jednego zgonu czy konieczności hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Dodał, że 1 procent zmarłych to osoby, które miały mniej niż 50 lat. Borrelli poinformował z kolei, że wśród pracowników Obrony Cywilnej zanotowano 12 przypadków zakażenia.

kz

Źródło: PAP