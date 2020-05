Tropił afery łapówkarskie w służbie zdrowia. Właśnie zatrzymała go policja

Przez ostatnie lata żył z ochroną, jaką przydzielił mu samorząd Sycylii, bo tropił afery korupcyjne w tamtejszej służbie zdrowia. W czwartek policjanci zakuli go w kajdanki i zawnioskowali o areszt, a zatrzymanie ma związek z podejrzeniem przyjmowania łapówek. Antonio C. do tej pory był też szefem lokalnej agencji służby zdrowia i koordynatorem do spraw koronawirusa.