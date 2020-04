Od 4 maja mogą widywać tych, których darzą "stabilnym uczuciem". "Słyszę kliki myszek, zmieniających status związku"

O tym, jak ważny jest dobór słów w przypadku znoszenia obostrzeń, przekonują się właśnie Włosi. Od najbliższego poniedziałku będą mogli spotkać się z krewnymi, narzeczonymi, ale też osobami, które darzą "stabilnym uczuciem". Po wydaniu decyzji przez premiera Włosi masowo zaczęli sprawdzać to hasło w wyszukiwarkach. I zamieszczać w sieci ironiczne komentarze: "Chcesz być moim stabilnym uczuciem? Tak/nie/może".

Na konferencji prasowej premier zastrzegł, że reżim dotyczący poruszania się zostaje utrzymany - wyjść z domu można tylko wtedy, jeśli ma się usprawiedliwienie (do tej pory była to na przykład praca, zakupy, wolontariat). Nową możliwością będzie jednak wyjście w celu spotkania się z "krewnymi" (wł.: "congiunti"), oczywiście przy przestrzeganiu wszystkich środków ostrożności. Zmiany zapisano w rozporządzeniu i opublikowano je w sieci.

"Czy osobę, którą poznałam wczoraj na Tinderze, mogę darzyć 'stabilnym uczuciem'?"

Już pierwsze godziny po publikacji pokazały, że należy doprecyzować, kogo dokładnie będzie można odwiedzać, bo włoskie słowo "congiunti" nie wskazuje, że chodzi wyłącznie o więzy krwi, tak jak w przypadku słowa "krewni" w języku polskim. Częściowo zrobił to sam premier na briefingu prasowym w Mediolanie w poniedziałek. - Termin "congiunti" jest obszernym sformułowaniem, co nie oznacza, że będzie można pójść do domu przyjaciół i urządzać tam przyjęcia - zastrzegł Conte.