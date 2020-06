"Oczy trochę mokre ze wzruszenia". Medycy z Kuby wrócili z Włoch do domu

Specjaliści z Kuby przylecieli do Włoch w marcu. Mieli odciążyć służbę zdrowia z północy Italii, bo liczba zakażeń wzrastała tam w przerażająco szybkim tempie. Pracowali w szpitalu polowym w Cremie, gdzie wykonali ponad dziewięć tysięcy interwencji. Pod koniec maja szpital świecił już pustkami, dlatego teraz mogli wrócić do swojego kraju. - Na koniec powiedzieliśmy im: "dziękujemy za wszystko, niech żyje Kuba!' A oni odpowiedzieli chórem "niech żyje Italia"! - relacjonuje pożegnanie burmistrz Cremy.

W marcu do Włoch przyleciało łącznie 15 kubańskich pielęgniarzy i 35 lekarzy, z czego 31 z doświadczeniem w misjach zagranicznych (w tym w Afryce, gdzie pomagali podczas walki z wirusem eboli). - Zostaniemy tak długo, jak długo będziecie nas potrzebować i jak długo będziemy czuć się przydatni. Nasze rodziny wiedzą, jak kochamy ten zawód. Mają nadzieje, że uda nam się zakończyć tę misję sukcesem - mówił wtedy Carlos Ricardo Pérez Diaz, szef zespołu.

Crema to miasto oddalone o 40 kilometrów od Mediolanu, stolicy regionu Lombardia. To ten teren od samego początku wybuchu pandemii COVID-19 był europejskim epicentrum koronawirusa.

Dwa miesiące charytatywnych dyżurów

- Z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem wykonaliście ponad 5,5 tysiąca interwencji medycznych i ponad 3,6 tysiąca interwencji pielęgniarskich. Wracacie na Kubę z w pełni zasłużonym podziwem całego świata za waszą charytatywną pracę, którą docenia też włoski rząd i wszyscy włoscy obywatele - powiedział, żegnając medyków José Carlos Rodríguez Ruizha, ambasador Kuby we Włoszech, którego cytuje dziennik "Corriere della Sera".

Medycy we wtorek wrócili na Kubę

Yamil Lage, PAP/EPA

Wzruszające pożegnanie

Carlos Ricardo Pérez Diaz, szef zespołu, podziękował władzom regionu i kraju za całą uwagę poświęconą jego medykom. Podkreślił, że szczególnie miłe było dla nich ciepłe przyjęcie przez mieszkańców Cremy. Na samym początku podarowali im ciepłe ubrania, bo Kubańczycy przylecieli do Włoch nieprzygotowani na europejski chłód.

We wtorek, bladym świtem, nadszedł czas wyjazdu medyków. Opisała je w mediach społecznościowych burmistrz Cremy, Stefania Bonaldi. - Pożegnaliśmy ich i podziękowaliśmy raz jeszcze, po czym odprowadziliśmy aż do autobusów. Weszliśmy do obu autokarów z kubańską flagą i po raz ostatni, z oczami trochę mokrymi od wzruszenia, powiedzieliśmy im: "Gracias de todo, Viva Cuba!" (dziękujemy za wszystko, niech żyje Kuba!), a oni odpowiedzieli chórem "Viva Italia!" (Niech żyje Italia!) - napisała w facebookowym poście.