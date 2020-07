Brytyjczycy zamawiają miliony dawek szczepionki. "Faktem jest, że nie ma żadnych gwarancji"

Szczepionki szukają "w niespotykanym dotąd tempie i na niespotykaną dotąd skalę"

To oznacza, że Wielka Brytania, która nie zdecydowała się na przystąpienie do wspólnego programu zakupu szczepionek przez Unię Europejską, umówiła się już na dostawę 250 milionów sztuk szczepionek. Tyle, że na razie nie ma pewności, czy którakolwiek z nich okaże się skuteczna w walce z koronawirusem.

Testy na ludziach szczepionki opracowanej przez Sanofi i GSK mają się rozpocząć we wrześniu. Jeśli zakończą się one powodzeniem, to według producentów mogłaby ona uzyskać niezbędne zezwolenia na dopuszczenie do użycia w pierwszej połowie przyszłego roku. Przez ten czas obie firmy chcą zwiększyć moce produkcyjne do poziomu miliarda dawek rocznie.