Boris Johnson nadal w tarapatach. Zarzuty łamania represji covidowych

O dwóch przyjęciach na Downing Street - 27 listopada i 18 grudnia 2020 r. - napisał w zeszłym tygodniu tabloid "Daily Mirror". Boris Johnson i jego rzecznik wprawdzie nie zaprzeczali, że spotkania miały miejsce, ale twierdzili, że nie były to przyjęcia, a restrykcje covidowe były na nich przestrzegane. Jednak we wtorek wieczorem stacja ITV ujawniła wideo, na którym kilkoro pracowników Downing Street śmieje się i żartuje sobie na temat przyjęcia z 18 grudnia. Johnson przeprosił za to nagranie, zapewnił, że jest nim tak samo oburzony jak wszyscy, i zarządził dochodzenie, które prowadzi szef służby cywilnej.