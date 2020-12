Na Wyspach zanotowano najtragiczniejszy bilans zgonów od kwietnia

981 nowych zgonów z powodu COVID-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii. To najwyższy bilans od końca kwietnia. Jednocześnie liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem na Wyspach już po raz drugi z rzędu przekroczyła 50 tysięcy.

Rząd brytyjski poinformował w środę o 981 nowych zgonach z powodu zakażenia koronawirusem. To prawie 2,5-krotnie wyższy bilans od tego zanotowanego we wtorek i o 237 wyższy od tego z poprzedniej środy, który był do tej pory najgorszym od początku drugiej fali epidemii COVID-19 w Wielkiej Brytanii.