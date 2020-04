Najwięcej zmarłych na Wyspach od 20 lat. "Każdy to człowiek, każdy miał rodzinę"

Niemal dwukrotny tygodniowy wzrost śmiertelności odnotowano wśród mieszkańców Walii i Anglii w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat - podała we wtorek BBC, powołując się na dane krajowego urzędu statystycznego (ONS). Liczba zmarłych jest najwyższa od 20 lat, kiedy panowała wyjątkowo ciężka epidemia grypy.

Niemal dwukrotny wzrost śmiertelności

Jak informuje ONS, pomiędzy 4 a 10 kwietnia łącznie w Anglii i Walii zmarło 18 516 osób, co jest najwyższą liczbą śmierci odnotowaną w jakimkolwiek tygodniu roku od początku 2000 roku. To także o 2129 więcej niż w poprzednim tygodniu i o 7996 więcej niż wynosi pięcioletnia średnia dla 15. tygodnia roku.

Przypadki śmiertelne poza szpitalami

Oznacza to, że zwiększył się odsetek osób umierających poza szpitalami; w poprzednim tygodniu stanowiły one niemal 10 proc. Zarazem wskazuje to, że opinie sugerujące, iż gdyby uwzględnić zgony w domach opieki, łączny bilans zgonów byłby wyższy o ok. 40 proc., wydają się - przynajmniej w okresie objętym statystykami - mocno przeszacowane.