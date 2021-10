WHO ostrzega, że pandemia będzie trwać "rok dłużej niż mogłaby"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że pandemia COVID-19 "będzie trwać rok dłużej niż mogłaby", ponieważ biedniejsze kraje nie otrzymują potrzebnych szczepionek. - Naprawdę musimy przyspieszyć - mówił o procesie szczepień doradca dyrektora generalnego WHO Bruce Aylward.

Afryka otrzymała jedynie 2,6 procent wszystkich podanych dotąd szczepionek na COVID-19. Zdecydowana większość dawek preparatów chroniących przed koronawirusem została wykorzystana w krajach o wysokim i średnim dochodzie. Bruce Aylward, doradca dyrektora generalnego WHO, powiedział, że w związku z tym kryzys związany z COVID-19 może "z łatwością przeciągnąć się głęboko w 2022 rok".

Aylward: musimy to przyspieszyć

Aylward zaapelował do bogatych krajów o zrezygnowanie z miejsc w kolejce po szczepionki, aby firmy farmaceutyczne mogły zamiast tego traktować priorytetowo kraje o najniższych dochodach. Dodał, że bogate kraje muszą "zrobić bilans" swoich zobowiązań w zakresie darowizn, podjętych na szczytach takich jak spotkanie G7 tego lata.

- Mogę powiedzieć, że nie jesteśmy na dobrej drodze - podkreślił. - Naprawdę musimy to przyspieszyć, albo wiecie co? Ta pandemia potrwa rok dłużej, niż jest to konieczne - dodał.