Alarmujące szacunki WHO. "COVID-19 może stać się elementem naszego życia na następne lata"

Jeśli kluczowe środki zapobiegania pandemii zawiodą, w Afryce w ciągu roku na COVID-19 może umrzeć nawet 190 tysięcy ludzi - ostrzegła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jak dodano w komunikacie, w tym okresie zakażonych może zostać do 44 milionów osób na całym kontynencie.

Z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że na całym świecie koronawirusem SARS-CoV-2 zakaziły się dotąd prawie 4 mln osób. Najwięcej infekcji jest w Europie (ponad 1,5 mln) oraz w USA (1,3 mln). W Ameryce Łacińskiej pandemia dopiero wchodzi w okres szczytowy. Do tej pory odnotowano tam ponad 250 tys. zakażeń.

"COVID-19 może stać się stałym elementem naszego życia na następne lata"

WHO zwróciło jednak w piątek uwagę na rozwój koronawirusa w Afryce. Do tej pory na kontynencie tym stwierdzono łącznie ponad 2 tysiące zgonów (w Europie Zachodniej - 140 tysięcy), najwięcej zakażeń odnotowano w RPA - 8,2 tys.

Mimo relatywnie niewielu przypadków zakażeń i ofiar śmiertelnych odnotowanych w Afryce, WHO ostrzegło, że jeśli zawiodą kluczowe środki zapobiegania rozwojowi wirusa, to liczby te mogą znacznie wzrosnąć. Organizacja przewiduje, że w najgorszym scenariuszu zainfekowanych w ciągu roku może zostać od 29 do 44 milionów ludzi, a umrzeć od 83 do 190 tysięcy - przekazało biuro WHO na Afrykę.