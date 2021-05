Szef WHO: zamiast szczepić dzieci i młodzież, przekażcie szczepionki biednym krajom

Szef Światowej Organizacji Zdrowia wezwał bogate kraje do ponownego przemyślenia planów dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci i nastolatków. Tedros Adhanom Ghebreyesus apeluje o przekazanie tych dawek na rzecz programu COVAX, dzięki któremu szczepionki mogłyby trafić do uboższych państw.

- Rozumiem, czemu niektóre państwa chcą szczepić dzieci i młodzież, ale w tej chwili apeluję, by zrewidowały [swoje plany – red.] i zamiast tego przekazały szczepionki na rzecz COVAX – powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas konferencji prasowej. COVAX to globalny program dostaw szczepionek przeciw COVID-19 dla krajów rozwijających się, któremu patronuje WHO.