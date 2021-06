Mogą zdjąć maseczki, ale obawa przed Deltą jest większa

Bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust na zewnątrz obowiązywał we Włoszech przez ponad osiem miesięcy, a w ostatnim czasie stał się najbardziej uciążliwym pandemicznym obostrzeniem, także ze względu na upały sięgające 35 stopni.

Okazało się jednak, że choć dużo osób chętnie zdjęło maseczki, uważając poniedziałek za swoisty dzień uwolnienia się od tego nakazu, to panuje jednak ostrożność. Wynika ona przede wszystkim z zaniepokojenia szerzeniem się wyjątkowo zaraźliwego wariantu koronawirusa Delta.

Koronawirus we Włoszech CESARE ABBATE/PAP/EPA

Eksperci apelują o zachowanie zasad higieny

Mimo wyraźnej poprawy sytuacji, strach przed Deltą sprawił, że na ulicach włoskich miast nadal można zobaczyć osoby w maseczkach. Wielu Włochów nosi je opuszczone, tak by nałożyć je w każdej chwili, gdy znajdą się w większym tłoku. Nakaz noszenia maseczek na powietrzu utrzymały do końca lipca władze regionu Kampania ze stolicą w Neapolu.

Eksperci apelują zaś o zachowanie zasad higieny i o to, by nie chować maseczek do kieszeni czy torby bez żadnego zabezpieczenia, bo w ten sposób te środki ochrony zbierają tylko brud i zarazki.