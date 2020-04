Kilkadziesiąt tysięcy osób z mandatami po świątecznym weekendzie we Włoszech

We Włoszech w ciągu minionej doby zmarło 431 osób zakażonych koronawirusem - podała w niedzielę Obrona Cywilna. Bilans ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrósł do około 19 899. W czasie świątecznego weekendu służby przeprowadziły około 10 milionów kontroli mieszkańców, kierowców oraz placówek handlowych.

"Przedłużone ograniczenia mają wpływ"

Do tej pory we Włoszech potwierdzono 156 tys. przypadków koronawirusa. Wyleczonych jest już ponad 34 tys. osób. Dzienny wzrost wyniósł 1677. Podczas konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie ordynator oddziału pulmonologii w klinice Gemelli i członek komitetu naukowego doradzającego rządowi Włoch Luca Richeldi podkreślił, że dane dowodzą tendencji spadkowej. - Na podstawie danych o redukcji hospitalizacji, liczby pacjentów na intensywnej terapii i zmarłych możemy potwierdzić, że wprowadzone i przedłużone ograniczenia mają wpływ na tego wirusa - oświadczył. Szef Obrony Cywilnej, komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli poinformował natomiast, że wyznaczone zostaną specjalne obszary na kwarantannę dla przypływających migrantów. Będą ją oni odbywać na statkach lub na lądzie.