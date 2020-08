11 milionów bezpłatnych maseczek każdego dnia. Włochy szykują się na nowy rok szkolny

We Włoszech ogłoszono zalecenia przed inauguracją roku szkolnego, która zaplanowana jest na 14 września. Z powodu pandemii COVID-19 uczniowie będą wchodzili do szkół w maseczkach, a zdejmą je w chwili, gdy usiądą w swoich ławkach. Lekcje mogą zostać skrócone, a tydzień nauki rozszerzony na sześć dni.

Zasady powrotu do szkół uzgodniły resorty oświaty i zdrowia razem z krajowym Instytutem Zdrowia i władzami regionów na podstawie wskazówek komitetu naukowo-technicznego doradzającego rządowi w sprawach kroków podejmowanych w związku z pandemią.

11 milionów maseczek dla placówek oświatowych każdego dnia

We Włoszech zapowiedziano, że codziennie wszystkie placówki oświatowe w kraju otrzymają łącznie 11 milionów bezpłatnych maseczek dla dzieci i młodzieży oraz pracowników.

Uczniowie muszą mieć maseczki w chwili wejścia do szkoły. Obowiązek ten dotyczy także nauczycieli, woźnych i wszystkich pozostałych pracowników.

Uczniowie będą mogli zdjąć maseczki, gdy wejdą do klasy i zasiądą w ławkach i jeśli będzie tam przestrzegany dystans jednego metra. Będzie on liczony od środka jednej ławki do centralnego punktu następnej. Założenie maseczki jest zalecane w chwili, kiedy uczeń wstaje i odchodzi od swojej ławki.