Zakażony 90-latek prosił lekarza, by "nie tracił na niego czasu". Wyzdrowiał

"Zrobiłem w życiu wszystko, co chciałem, mam 90 lat, niech pan pozwoli mi odejść" - poprosił lekarza 90-letni Włoch z Lombardii chory na COVID-19. Medycy ze szpitala jednak walczyli o jego życie i wygrali. Historię opisał dziennik "Corriere della Sera".

Vallo opowiedział, że chory uścisnął mu rękę i powiedział: "Zrobiłem w życiu wszystko, co chciałem, mam 90 lat, niech pan pozwoli mi odejść".

Lekarz, zwracając się we wpisie do swojego pacjenta, tłumaczył: "Twój uśmiech i twoja godność tak mocno ścisnęły mi serce, że wydawało mi się, że to mnie brakuje tlenu. Walczyliśmy razem". Doktor zaznaczył, że lekarze czuwali nad tym, aby pacjent miał przez telefon kontakt ze swoimi krewnymi.