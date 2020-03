Wzmocnione patrole wokół "czerwonych stref". Kontrole sanitarne na statkach z migrantami

Kilkuset policjantów i żołnierzy stacjonuje wokół "czerwonych stref" w gminach-ogniskach koronawirusa na północy Włoch - ogłosiła szefowa resortu spraw wewnętrznych tego kraju Luciana Lamorgese. Wzmocnionymi kontrolami sanitarnymi objęto także migrantów i członków załóg statków ratunkowych przybijających do włoskich portów.

Na mocy rządowego dekretu obowiązuje surowy zakaz wjazdu do łącznie jedenastu gmin w Lombardii i w Wenecji Euganejskiej, a także ich opuszczania. Stwierdzono w nich ogniska zachorowań. Policja i wojsko blokują wszystkie drogi dojazdowe. Przepuszczają wyłącznie samochody z dostawami żywności i lekarstw oraz ambulanse.

Minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese wyjaśniła, że na południu Włoch wzmocniono kontrole sanitarne migrantów oraz członków załóg statków organizacji pomocowych, które ich ratują i przywożą do portów.

Epidemia koronawirusa na północy Włoch

W niedzielę do 34 wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech w związku z koronawirusem. Zakażonych jest obecnie w całym kraju 1577 osób. Łączna liczba potwierdzonych dotąd przypadków to 1694 - obejmuje ona obecnie zainfekowanych, zmarłych i osoby już wyleczone.